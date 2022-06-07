3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en geniş kapsamlı halinin onaylandığını açıkladı. Erdoğan, 3600 ek gösterge yasa tasarısının 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle çözüme kavuşturalacağını ifade etti.

3600 ek gösterge düzenlemesi ilk çalışılmaya başlandığında öğretmen, polis, din görevlisi, hemşireler olmak üzere 4 meslek grubunu kapsıyordu. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla memur ve memur emeklisi olmak üzere bütün herkesi kapsadığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İLE EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

İşte milyonların merak ettiği en geniş kapsamlı son 3600 ek gösterge tablosu: