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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:37 Son Güncelleme: 21.12.2023 20:45

SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu

Son dakika haberi: Bankada hesabı olanları yakından ilgilendiren ve ödeme kolaylığı sağlayan FAST sistemi ile ilgili yeni bir tutar değişikliğine gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi.

SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu

Son dakika haberi: FAST ödeme sisteminde tutar değişikliğine gidildi. TCMB'nin kullanıma açtığı FAST sistemi'nde işlem üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarabiliyor ve bankalar işlemin taraflarına işlem sonucunu anlık bildirim olarak iletiyor.

FAST NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına girerek 7x24 FAST ödemesi gönderebilirsiniz.

Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres).

Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.

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SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu
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