Son dakika haberi: FAST ödeme sisteminde tutar değişikliğine gidildi. TCMB'nin kullanıma açtığı FAST sistemi'nde işlem üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi.
FAST SİSTEMİ NEDİR?
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarabiliyor ve bankalar işlemin taraflarına işlem sonucunu anlık bildirim olarak iletiyor.
Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres).
Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.