Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.