Giriş Tarihi: 5.12.2022 22:28Son Güncelleme: 5.12.2022 22:40
Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ihracat açıklaması
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (TBMM Genel Kurulu’nda): 2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artış göstererek 231,2 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibarıyla 250 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2022 Yılı ihracatımızın ilk 11 ayında bu rakam aşılarak 80 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibarıyla 85 milyar doları aşacağı öngörülmektedir.