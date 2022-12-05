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Giriş Tarihi: 5.12.2022 22:28 Son Güncelleme: 5.12.2022 22:40

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ihracat açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (TBMM Genel Kurulu’nda): 2022 Yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artış göstererek 231,2 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibarıyla 250 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2022 Yılı ihracatımızın ilk 11 ayında bu rakam aşılarak 80 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibarıyla 85 milyar doları aşacağı öngörülmektedir.

DHA
Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan ihracat açıklaması

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ihracat açıklaması
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