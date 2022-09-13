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Giriş Tarihi: 13.9.2022 17:55 Son Güncelleme: 13.9.2022 18:13

Son dakika: Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası

AA
Son dakika: Google’a 25 milyar avroluk tazminat davası

Son dakika bilgisine göre Teknoloji şirketi Google'a dijital reklamcılık faaliyetleri nedeniyle, İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar avroluk tazminat davaları açılıyor.

Son dakika haberleri... Brüksel merkezli Geradin hukuk bürosunun kurucusu Damien Geradin, sosyal medya hesabından, İngiltere ve Hollanda'daki çeşitli hukuk bürolarının ABD merkezli Google firmasına karşı birlikte tazminat davaları açacağını bildirdi.

25 MİLYAR AVRO TAZMİNAT

Davayı açacaklar arasında yer alan ve rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Geradin, "Google'dan reklam teknolojisi sektöründe rekabete aykırı davranışı nedeniyle 25 milyar avroya varan tazminat talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ BEDEL DE İSTENİYOR

Geradin, Google'ın yerel ve ulusal medya gibi çeşitli yayıncılara verdiği zararlar nedeniyle adil seviyede tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Davalarda, yayıncılar geçmiş yıllarda almaları gereken reklam gelirlerini Google'dan talep edecek.

1.49 MİLYAR AVRO CEZA UYGULANMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

Ayrıca AB, geçen yıl da Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.

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Son dakika: Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası
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