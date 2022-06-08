Son dakika haberler...Asgari ücret 2022, Ocak ayında beklentilerin çok üzerinde yaklaşık 50,5 artıila brüt 5.004 TL'ye net 4.253,40 TL'ye yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla asgari ücret dahil emekli zammı, memur zammı ve sosyal refah artışları üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PRİM VE ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ GÜNDEMDE: İŞTE KURUŞU KURUŞUNA 2'Lİ HESAP

Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM ve FARK formülü masaya geldi. Hükümet asgari ücret dahil, kamu işçileri, sosyal ödemeler, emekli ve memur maaşları için çok kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği yeni hesaplar...