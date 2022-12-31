Son dakika haberi | Merkez Bankası’ndan yeni menkul kıymet ve zorunlu karşılık adımları

Son dakika haberi: Merkez Bankası, liralaşma stratejisi kapsamında bir dizi yeni karar aldı. Merkez Bankası, "Menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:

"2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikaların sürdürüleceği, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarının da gözetilmeye devam edileceği ve yabancı para mevduatın azami ölçüde yabancı para kredi fonlaması amacıyla kullanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamaları, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankasının temel görevleri arasındadır ve bu çerçevede 2022 yılında başlatılan uygulamalar güncellenen liralaşma stratejisine göre güçlendirilerek devam ettirilmektedir.