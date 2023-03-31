SON DAKİKA: KKM için yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberler...Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Türk lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların etkinliğinin sağlanması, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, döviz kurunda yaşanan istikrarın sürdürülerek finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.
KKM'DE TÜRK LİRASI FAİZ ÜST SINIRI KALDIRILDI
Düzenlemeyle kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.
ÖNCESİNDE POLİTİKA FAİZİNİN 3 PUAN ÜZERİNDE AZAMİ FAİZ UYGULANIYORDU
Daha önce Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.