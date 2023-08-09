SON DAKİKA: KOSGEB borçları silindi! Bakan Kacır: Acil destek kredisi başlattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesinde kalkınma ve istihdamı destekleyerek üretimi canlandırıp sanayiyi yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "KOBİ'lerimizi deprem bölgesinin kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla 'Acil Destek Kredisi' başlattık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı'nın 'Deprem Bölgesi Yatırımları' imza törenine katıldı.

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, deprem felaketinin ardından bölgenin kalkınması için yoğun şekilde çalışıldığını ifade etti. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için, devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Bakan Kacır, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacağız. Şehirler kimlikleriyle yaşarlar. Malatya'nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle deprem bölgesinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Özel destek programlarıyla bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.