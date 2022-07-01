Son dakika haberi...Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne kadar kaç TL olarak yatacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Haziran ayının son günlerinde milyonlar 'Emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorularına yanıt ararken,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.
Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? | Video
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?
Yasa ilk çıktığı zaman 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1.100 TL olarak ödendi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 TL OLARAK HESAPLARA YATACAK
2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek.