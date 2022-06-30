Son dakika haberi...Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne kadar kaç TL olarak yatacak? İşte detaylar...