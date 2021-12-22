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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:48 Son Güncelleme: 22.12.2021 12:16

SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...

SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara’da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...

Son dakika haberine göre; Memura ek zam için Ankara'da yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Memur Sen heyeti dün Bakan Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti. Bugün de Türkiye Kamu Sen heyeti Bakan Bilgin'i ziyaret ederek taleplerini iletti. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Bilgin, Memur Sen Genel Başkanı Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci bugün saat 16.00'da Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmede memura ek zam talebi iletilecek, 3600 ek gösterge ve refah payı da konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Ankara'da memura ek zam için görüşme trafiği giderek yoğunlaşıyor. Dün Memur Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek, ek zam konusundaki taleplerini iletmişti. Bugün de Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmenin hemen ardından bir haber daha geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan saat 16.00'da Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. Görüşmede memura ek zam ele alınacak.

MEMURA EK ZAM İÇİN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Bilgin'e Memur Sen'in çalışmaları ve ek zam konusundaki talepleri iletildi. Masada 3600 ek gösterge ve refah payı konuları da yer aldı.

Kritik görüşme sonrası bugün de Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin ile görüştü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik" dedi.

GÖZLER SAAT 16.00'YA ÇEVRİLDİ

Kamu-Sen'in ziyaretinden dakikalar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Memur Sen Genel Başkanı'nı kabul edeceği bilgisi paylaşıldı. Kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ın ek zam, refah payı ve 3600 ek gösterge konusunda memurların taleplerini Başkan Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
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