Ankara'da memura ek zam için görüşme trafiği giderek yoğunlaşıyor. Dün Memur Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek, ek zam konusundaki taleplerini iletmişti. Bugün de Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmenin hemen ardından bir haber daha geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan saat 16.00'da Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. Görüşmede memura ek zam ele alınacak.
MEMURA EK ZAM İÇİN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Bilgin'e Memur Sen'in çalışmaları ve ek zam konusundaki talepleri iletildi. Masada 3600 ek gösterge ve refah payı konuları da yer aldı.
Kritik görüşme sonrası bugün de Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin ile görüştü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik" dedi.
GÖZLER SAAT 16.00'YA ÇEVRİLDİ
Kamu-Sen'in ziyaretinden dakikalar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Memur Sen Genel Başkanı'nı kabul edeceği bilgisi paylaşıldı. Kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek. Memur Sen Genel Başkanı Yalçın'ın ek zam, refah payı ve 3600 ek gösterge konusunda memurların taleplerini Başkan Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.