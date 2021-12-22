MEMURA EK ZAM İÇİN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Bilgin'e Memur Sen'in çalışmaları ve ek zam konusundaki talepleri iletildi. Masada 3600 ek gösterge ve refah payı konuları da yer aldı.

Kritik görüşme sonrası bugün de Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin ile görüştü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik" dedi.