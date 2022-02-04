SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Attığım en güzel imza’ diyerek duyurdu: Milyonlara iş fırsatı olacak





"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"



Yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını ifade eden Bakan Özer, "Hiçbir ülke Covid-19 salgınına hazır değildi. Tüm sektörler Covid-19 salgınından etkilendiği gibi, eğitim de bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birisi oldu. Ülkemizde yaklaşık 1,5 yıl boyunca eğitime uzaktan eğitim platformları ile yola devam edildi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla da haftada 5 gün bütün kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. 1. Dönemi hiçbir kesintiye uğramadan, nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarı yıl tatiline tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında ders dinlediler. İnşallah 7 Şubat'ta yani Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz. Yani vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" diye konuştu.