SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Attığım en güzel imza’ diyerek duyurdu: Milyonlara iş fırsatı olacak

Son dakika haberi...MEB ile TOBB okul yapımı için protokol imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi. Bakan Özer, Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol ile 54 ilde, 154 ilçede 154 okul yapılacağını belirterek, "Hakikaten bu, benim Bakanlık dönemindeki attığım şu ana kadar en güzel imza" dedi.
SON DAKİKA HABERİ | MEB İLE TOBB OKUL YAPIMI İÇİN PROTOKOL İMZALADI: MİLYONLARA İŞ FIRSATI OLACAK
TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Ulusal Eğitime Katkı Protokolü imzalandı. Bakan Özer, en zararsız ve riski olmayan yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir. Onun için tüm ülkeler gibi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, beşeri sermayemizin niteliğini artırmak ile ilgili gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
54 İL 154 İLÇEDE 154 OKUL
"2022 yılının sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile eşleştirmek, buluşturmak istiyoruz. Bunu da çok rahat bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. Çünkü mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırabilmek için yaş sınırlaması bulunmuyor. Vatandaşlarımız, doğrudan mesleki eğitim merkezlerine giderek kayıt yaptırabilecekler. İnanıyorum ki mesleki eğitim merkezleri ile ilgili yaptığımız bu dönüşüm, işveren tarafından dillendirilen 'aradığım elemanı bulamıyorum, çırak, kalfa gelmiyor' sözünü artık tarihin çöplüğüne atmış olacak. Artık küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, çok daha nitelikli bir şekilde işlerine odaklanarak ve tüm eğitim süreçleri devlet tarafından sübvanse edilerek çok daha iyi noktalara gelecek. Mesleki eğitim merkezinde bu dönüşüm ve sürecin bu noktaya gelmesindeki katkılarından dolayı ve bugün imza atacağımız 54 il, 154 ilçedeki 154 okulun ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"
Yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını ifade eden Bakan Özer, "Hiçbir ülke Covid-19 salgınına hazır değildi. Tüm sektörler Covid-19 salgınından etkilendiği gibi, eğitim de bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birisi oldu. Ülkemizde yaklaşık 1,5 yıl boyunca eğitime uzaktan eğitim platformları ile yola devam edildi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla da haftada 5 gün bütün kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. 1. Dönemi hiçbir kesintiye uğramadan, nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarı yıl tatiline tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında ders dinlediler. İnşallah 7 Şubat'ta yani Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz. Yani vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" diye konuştu.
ATTIĞIM EN GÜZEL İMZA
Bakan Özer, protokole imza atmasının ardından, "Bakanlık dönemimde attığım şu ana kadarki en güzel imza" diyerek, protokolün önemine vurgu yaptı. İmzaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Özer'e hatıra niteliği taşıması amacıyla bir plaket takdim etti.