Mahalledeki diğer abonelerin de benzer sorunu yaşadığını ancak yalnızca kendisinin tüketici hakem heyetine başvurduğunu aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Şu anda 168 lira 30 kuruşluk bir iade var. İcraya verdim, bu rakamın yükselme ihtimali var. Burada sorun 168 lira 30 kuruş değil. Ben bu parayla zengin olmam, batmam da. Burada, ben ve benim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, ortada bir haksızlık olmasın diye bir başvuru yaptım. Sonuç itibarıyla firma veya vatandaş, kim olursa olsun bu ülkede kanunların, adalet olduğunu hatırlatmak istedim."