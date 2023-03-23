SON DAKİKA: Orta gelir tuzağı aşılacak! Türkiye Ekonomi Modeli neden önemli? Bakan Nebati rakamlarla açıkladı

'2023 OCAK AYINDA 31,8 MİLYON KİŞİYLE İSTİHDAMDA TARİHİ SEVİYEYİ YAKALADIK'

Uyguladığımız etkin politikalar sayesinde Türkiye, salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olmuştur. Yeni yatırımlarla birlikte üretim artışı istihdamda da ülkemizi yeni zirvelere taşımış, salgın dönemine göre 6,8 milyon insanımız istihdama katılırken bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviye yakalanmıştır.

'EN ÖNEMLİ BİLEŞENİMİZ ÜRETİM GÜCÜMÜZDÜR'

Yüksek büyüme performansımızın en önemli bileşenlerinden biri de tartışmasız üretim gücümüzdür. Teknoloji yoğun ve katma değerli üretime büyük önem veriyoruz. Nitekim sağladığımız desteklerle sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı önemli artış kaydetmiş ve yüzde 27'ye ulaşmıştır.

CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKOR SEVİYELERİNE TAŞIDIK

İhracatçılarımızın küresel konjonktürü ve ülkemizin diplomatik gücünü avantaja dönüştürmesiyle ihracat rakamlarımızı da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine taşıdık. Türkiye, bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Şubat 2023 itibarıyla yıllık 254,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir konumdadır.

'YENİ REKORLARA YÖNELMİŞ DURUMDAYIZ'

Turizmde de yeni rekorlara yönelmiş durumdayız. Ülkemizi 2022 yılında 51,4 milyon kişi ziyaret etmiş, 46,3 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Böylelikle turizmin altın yılı olan 2019 yılı performansı aşılmıştır. Turizmde elde ettiğimiz bu güçlü eğilimi uyguladığımız turizm çeşitlendirme faaliyetleriyle sürdürmeyi ve 2023 yıl sonunda 60 milyon ziyaretçi ile 56 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Ocak 2023'te yıllık cari işlemler dengesi uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışa bağlı olarak açık vermişse de altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi iyileşme eğilimini sürdürmüş ve 51,7 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır.

Ülkemizde yaşadığımız elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmiyor, Türkiye Ekonomi Modelimizle ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alıyoruz."