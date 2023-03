Son dakika: Ramazan ayında et ürünlerinde fiyatlar sabitlenecek!

"RAMAZAN BOYUNCA AVANTAJLI ET ULAŞTIRMAK İÇİN ÇABA İÇERİSİNE GİRDİK"

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Spekülatif artışlardan bahsediliyor. Özellikle depremin ilk haftasında et fiyatı yaklaşık 20-30 lira civarında yükseldi. Önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayında, arz talep dengesindeki artış nedeniyle, fiyat artışlarının devam etmesi söz konusu. Nitekim bugün yapılan kesimlerde etin fiyatının üzerine 15 lira gibi bir rakama geldiği söyleniyor. Dernek olarak bu tür fiyat artışlarını takip ederiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul özelinde, yerel perakendecilerimize, vatandaşlarımıza Ramazan boyunca avantajlı et ulaştırmak için çaba içerisine girdik. Onlar da gerekli olan önlemleri aldılar. Ramazan ayının birinci gününden başlamak üzere bugün piyasalarda 260, 270, 280 civarında olan kıymalık etimizin fiyatını 190 TL'den, 300'lere doğru giden 260, 270, 280 lira civarı satılan kuşbaşı etimizin fiyatını da 210 TL'den sabitleme kararı aldık. Bunu da tüm Ramazan ayı boyunca bu satışı gerçekleştirmeyi planlamaktayız" dedi.