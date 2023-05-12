SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik" mesajıyla duyurdu.
1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Bakanlık açıklamasında, İmar Yönetmeliği'nde depreme karşı ilave önlemler getiren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.
KAPALI ÇIKMA YAPILAMAMASI DURUMUNDA
Kapalı çıkma yapılamaması nedeniyle imar planından gelen emsal haklarının kullanılamaz durumda olduğunda, kayıplar telafi edilecek ve taşıyıcı sistem kolonlarının parselin arka bahçe mesafesine en fazla 1 metre taşırılmasına, böylece üst katların bu kolonlar üzerinde yapılabilmesine müsaade edilecek.
YOL VE BAHÇE SINIRLARI
Yeni düzenleme ile emsal haklarının arka bahçede de tamamen kullanılamaması halinde parselin yol sınırlarına 4 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile aynı şekilde ön bahçeye en fazla 1 metre taşmaya müsaade edilecek.
TAŞAN KISIMLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Taşan kısımlar zemin katta sadece kolon veya perdelerden ibaret olacak, hiçbir kenarı herhangi bir malzeme ile kapatılmayacak ve bahçe niteliği ortadan kaldırılmayacak" ifadeleriyle paylaştı.
Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 12, 2023
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik. pic.twitter.com/BEcleWIgmm