SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı

TAŞAN KISIMLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Taşan kısımlar zemin katta sadece kolon veya perdelerden ibaret olacak, hiçbir kenarı herhangi bir malzeme ile kapatılmayacak ve bahçe niteliği ortadan kaldırılmayacak" ifadeleriyle paylaştı.