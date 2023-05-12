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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı
Giriş Tarihi: 12.5.2023 09:56 Son Güncelleme: 12.5.2023 10:33

SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin güncellediğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz" diyerek depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin genel çerçevesini paylaştı.

SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik" mesajıyla duyurdu.

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bakanlık açıklamasında, İmar Yönetmeliği'nde depreme karşı ilave önlemler getiren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

KAPALI ÇIKMA YASAĞI

Düzenlemeye göre içerisinde konut bulunan ve zemin hariç 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılması yasaklanacak.

KAPALI ÇIKMA YAPILAMAMASI DURUMUNDA

Kapalı çıkma yapılamaması nedeniyle imar planından gelen emsal haklarının kullanılamaz durumda olduğunda, kayıplar telafi edilecek ve taşıyıcı sistem kolonlarının parselin arka bahçe mesafesine en fazla 1 metre taşırılmasına, böylece üst katların bu kolonlar üzerinde yapılabilmesine müsaade edilecek.

YOL VE BAHÇE SINIRLARI

Yeni düzenleme ile emsal haklarının arka bahçede de tamamen kullanılamaması halinde parselin yol sınırlarına 4 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile aynı şekilde ön bahçeye en fazla 1 metre taşmaya müsaade edilecek.

TAŞAN KISIMLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Taşan kısımlar zemin katta sadece kolon veya perdelerden ibaret olacak, hiçbir kenarı herhangi bir malzeme ile kapatılmayacak ve bahçe niteliği ortadan kaldırılmayacak" ifadeleriyle paylaştı.

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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı
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