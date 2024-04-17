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Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:06

SON DAKİKA: Şeker Fabrikaları personel alacak! Bakan Yumaklı açıkladı: Sayı belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

SON DAKİKA: Şeker Fabrikaları personel alacak! Bakan Yumaklı açıkladı: Sayı belli oldu

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine alınacak personel alımlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.

Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türk Şeker Fabrikaları'nın gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."

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SON DAKİKA: Şeker Fabrikaları personel alacak! Bakan Yumaklı açıkladı: Sayı belli oldu
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