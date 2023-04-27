SON DAKİKA: UAEA Başkanı Grossi’den AKKUYU açıklaması: Türkiye ekonomik gelişiminde yepyeni bir aşamaya giriyor

Son dakika haberleri...Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Akkuyu NGS İlk Nükleer Yakıt Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE EKONOMİK GELİŞİMİNDE YEPYENİ BİR AŞAMAYA GİRİYOR"
Grossi yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de çok doğru ifade edildiği gibi Türkiye bugün yepyeni bir aşamaya giriyor. Hem ekonomik yönden hem de bu yeni aşamada ülkenin ismi artık nükleer enerjinin barışçıl kullanımını kucaklayanlar arasında yer alıyor.
"İNSANLARA REFAH GETİREBİLMEK İÇİN ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ"
Bir çok kez söylendi. Dünyanın önünde pek çok zorluk var. Tabiki bunlardan bir tanesi ekonomik kalkınma, ilerlemek ve bunun için enerjimiz çok önemli insanlara refah getirebilmek için. Bunu yaparken tabiki çevreye zarar vermemek önemli. Küresel ısınma, iklim değişikliği çağında yaşıyoruz.
"NÜKLEER ENERJİ BU TESİSTE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER SAĞLAYACAK"
Nükleer enerji temiz bir enerji kaynağı olarak bugün ziyaret ettiğim bu olağanüstü tesiste çok önemli gelişmeler sağlayacak. Temiz enerjinin yüzde 10'nundan fazlasını ülkeye temin edecek. Bu ülke için kısa dönem içinde ne kadar büyük bir başarı.
"NÜKLEER GÜÇ HER ZAMAN İYİLİĞE HİZMET ETMELİ"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu projenin en başından itibaren içinde yer alıyor, teknik yardımlarda bulunuyor. Aynı zamanda Türk iş gücünü, Rus ortaklarıyla birlikte bu tesiste gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Nükleer güç her zaman iyiliğe hizmet etmeli. Bu nedenle bizim uluslararası desteğe ihtiyacımız var."