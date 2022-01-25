Son dakika: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle son günü 26 Ocak olan vergi ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.
NEBATİ'DEN VERGİ AÇIKLAMASI
Bakan Nebati konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum.
Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 25, 2022
Hayırlı olmasını diliyorum.