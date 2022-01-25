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Giriş Tarihi: 25.1.2022 13:20 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:26

Son dakika: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

Son dakika: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı sonrası vergi ödemeleri ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son ödeme tarihi 26 Ocak olan KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannemeleri ödemelerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle son günü 26 Ocak olan vergi ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

NEBATİ'DEN VERGİ AÇIKLAMASI

Bakan Nebati konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum.

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Son dakika: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...
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