Giriş Tarihi: 25.1.2022 13:20 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:26

Son dakika: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da kar yağışı sonrası vergi ödemeleri ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son ödeme tarihi 26 Ocak olan KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannemeleri ödemelerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.