Sorkun Göleti’nde son 6 ay! Uşak’a yılda 770 bin metreküp içme suyu geliyor

Devlet Su İşlerinden yeni yılda içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşayan Uşaklılara sevindiren haber geldi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Uşak'ın içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak Sorkun Göleti'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Projenin 2024 yazında tüm aşamaları ile bitirileceğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kente göletten yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacağını söyledi.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Projenin kış aylarının elverişsiz iklimine rağmen hız kesmeden devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar Sorkun Göleti'nin gövdesini tamamlamaktı. Bu amaç doğrultusunda yaz ayları boyunca yoğun bir tempoda çalıştık. Yaklaşık 39 bin m3 SSB imalatı ve 4 bin 500 metreküplük C20 ön yüz beton kaplama çalışmalarını bitirdik. Göletin gövde dolgusunu tamamladık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde dolusavak ve vana odası imalatlarını da bitireceğiz. 2024 yazına kadar projeyi her yönü ile tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Uşak'a şimdiden hayırlı olsun" dedi.

SU TUTMA KAPASİTESİ 2'YE KATLANDI

Uşak'ın içme suyu problemini hafifletmek amacıyla Sorkun Göleti Projesinde revizeye gittiklerini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Depolama tesisimizin gövde yüksekliği başta temelden 24 metre olarak planlanmıştı. Ancak kentimizin su ihtiyacını da göz önüne alarak projeyi değiştirdik. Gövde yüksekliğini 24 metreden 25 metreye çıkartarak yaklaşık 2 kat depolama hacmine ulaştık. Böylece Sorkun Göleti'ndeki su tutma kapasitemiz 646 bin metreküpten, 1 milyon 260 bin metreküpte çıktı." Diye konuştu.

KENTE YILDA 770 BİN METREKÜP SU VERECEK

Tamamlandığında Sorkun Göleti'nden Uşak'a yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Gölet aynı zamanda kenti taşkınlardan da koruyacak.