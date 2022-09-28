Sosyal konuta başvuranlar dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için uyarıda bulundu. Başvurunun iptal edilmemesi için hanedeki eşlerden yalnızca birinin başvuruda bulunabileceğini belirten bakanlık, başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet'ten yatırmayanların da başvuru sürecini tekrar başlatabileceklerini açıkladı. Açıklamada, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi, Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası şubelerinden, Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www. halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor. e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor. Bu durumdakiler e-devlet'ten tekrar başvuru sürecini başlatabilecek.