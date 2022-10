Sosyal konutla inşaat sektörü hareketlenecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hem ilk kez konuta ulaşacak olan dar gelirli vatandaş, hem de sektör açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, "20 yıla yayılan vade ve kiradan düşük taksit seçeneklerle vatandaşın alım gücü ile doğru orantılı ödeme imkânları sunuldu. Evi olmayan vatandaş için önemli bir fırsat, kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmanın yolu açıldı" dedi. Türkiye'de konuta her zaman talep olduğunu anlatan Kuzu, "Ancak talep dar gelirli vatandaşın alabildiği segmentte ağırlık kazanmış durumda. Ev sahibi olmak isteyenlere bu gibi fırsatlar sunulduğu zaman konut sahipliği artar, konuta erişimin artmasıyla yatırımlar da yükselişe geçer böylece gayrimenkul sektörü canlanır. 'İlk Evim İlk İşyerim' hamlesiyle uzun zamandır durgun olan inşaat sektörü, inşa edilecek konutlar ve işyerleri ile yeniden harekete geçecek. Projenin inşa aşamasından vatandaşların taşınma aşamasına kadar iş makinelerinden mobilyaya 250 sektör fayda görecek" şeklinde konuştu.Sosyal konut projesinin en önemli etkisinin son dönemde bozulan piyasa dengesine olacağını belirten Kuzu, "Konuta erişemeyen dar gelirli vatandaşların konut sahipliğinin artmasıyla, kiracılık oranı azalacak. Kiraya talebin düşmesi son dönemde artan fahiş kira taleplerinin de önüne geçecektir. Nitekim projenin açıklandığı 13 Eylül'den itibaren kira ve satış fiyatlarındaki rekor artışların hız kestiğini açıklanan raporlarda da görebiliyoruz" dedi. Kampanyanın ikinci ayağında Emlak Konut GYO öncülüğünde orta gelir grubuna yönelik bir proje başlayacağının altını çizen Kuzu, "Bu kampanya kapsamında düşük peşinat oranı, düşük faiz ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunulması hedefleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde Emlak Konut'un bu kampanyaları markalı konut sektöründe çok büyük hareket yarattı. Eylül ayından itibaren kampanyaya yönelik büyük beklenti oluştu. Bu kampanya ile de orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişimi hızlanacaktır. Bu süreçte vatandaşımız hükümete olan güveniyle birlikte yatırım yapmaya devam edecektir. Gayrimenkul sektörü de bu kampanya ile derin bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı.Özen Kuzu, şirket olarak bu yıl yurtiçi ve yurtdışında devam eden projelerin satış ve inşaat çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bu yıl mevcut projelerimize ve İstanbul'da kentsel dönüşüm odaklı projelere ağırlık verdik. Kuzu Grup olarak ülkemizin aralıksız büyümesine katkı sunmaya her zaman devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerimize devam ederken, yeni projeler de açıklayacağız."Konut fiyatlarının Eylül 2021'den itibaren her ay rekor kırarak yükseldiğinin altını çizen Özen Kuzu, "Merkez Bankası'nın endeksine göre 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184.6, reel olarak ise yüzde 57.2 oranında artmıştır. Bu endeksin son rekoru. Özellikle pandemi süreci sonrasında fiyatların yükselişine hepimiz şahit olduk. Konut fiyatlarının bu yükselişinde inşaat maliyetlerindeki kur kaynaklı artışın da etkisi yüksek" dedi. Arzın yavaşlaması karşısında talep de yüksek kalınca fiyatların yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Kuzu, şunları söyledi: "İkinci elde görülen artışlar ise fahiş durumda. Konut fiyatlarındaki artışı iki pencereden değerlendirmek gerekiyor. İlki, artan fiyatlar karşısında vatandaşın konuta erişimi zorlaşıyor. Konut edinmeye yönelik destek paketleri benzeri uygulamalarla vatandaşın konuta erişiminin kolaylaştırılması sağlanırsa fiyatlarda da geri çekilme olacaktır. Diğer yandan ise Türkiye konut değerinde dünya başkentlerini geride bırakarak, zirveye yükseliyor. Uluslararası listelerde Türkiye şehirleri ilk sıralarda yer buluyor. Bu da yatırımcıların Türkiye'ye ilgi göstermesi için önemli bir gösterge."Gayrimenkulün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğunu söyleyen Kuzu, "Gayrimenkul, pandemi sonrasında bir miktar beklemeye geçti. Artan inşaat maliyetleri ve düşen alım gücü karşısında yatırımlar yavaşladı, sektör küçüldü. Ancak bu geçici bir süreç. Gerek tarihi sosyal konut kampanyası gerek fiyatlardaki dengelenmeyle konut arzı yeniden yükselecek ve sektör canlanacak" dedi.