Sosyal konutlarda kura çekimi başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kuralar yeniden başladı. Afyonkarahisar'da 3 bin 169 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi dün gerçekleştirildi.Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, önümüzdeki 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, bir milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyerinin de vatandaşlarla buluşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Afyonkarahisar'da toplam 26 proje bulunuyor. 15'i ilçe merkezinde, 11'i de beldelerde olmak üzere toplam 3 bin 169 sosyal konut yapılacak" diye konuştu.İzmir'de inşa edilecek 12 bin 400 konut için de kura çekimi başladı. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde başvuru yapan 225 bin 956 kişi arasından hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi 14 Mart Salı gününe kadar sürecek. 9 Mart'ta Menemen, 10 Mart'ta Güzelbahçe-Urla-Selçuk, 11 Mart'ta Torbalı-Seferihisar, 12 Mart'ta Aliağa-Kemalpaşa, 13 Mart'ta Dikili-Tire, 14 Mart'ta ise Bergama-Karaburun-Kiraz-Kınık'ta kuralar çekilecek.