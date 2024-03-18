Sosyal yardımlardan 4.9 milyon hane yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların kapsamını genişlettiklerini, dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptıklarını belirtti. Sosyal yardım programlarını hak temelli, nesnel ve etkin bir şekilde geliştirdiklerini belirten Göktaş, 2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamın 50'nin üzerine çıkarıldığı bilgisini verdi.Türkiye'nin dünyadaki en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Göktaş, "Hali hazırda ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli bir şekilde sosyal yardımlarımızı ulaştırırken sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın ilk andan itibaren desteğimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4.9 milyon hanemizi yararlandırdık" sözlerini kullandı.