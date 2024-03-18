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Giriş Tarihi: 19.3.2024

Sosyal yardımlardan 4.9 milyon hane yararlandı

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Sosyal yardımlardan 4.9 milyon hane yararlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların kapsamını genişlettiklerini, dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptıklarını belirtti. Sosyal yardım programlarını hak temelli, nesnel ve etkin bir şekilde geliştirdiklerini belirten Göktaş, 2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamın 50'nin üzerine çıkarıldığı bilgisini verdi.

EN KUŞATICI DESTEK SİSTEMİ
Türkiye'nin dünyadaki en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Göktaş, "Hali hazırda ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli bir şekilde sosyal yardımlarımızı ulaştırırken sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın ilk andan itibaren desteğimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4.9 milyon hanemizi yararlandırdık" sözlerini kullandı.
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Sosyal yardımlardan 4.9 milyon hane yararlandı
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