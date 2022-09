Sözleşmeli besicilik başladı

HÜKÜMET, sözleşmeli besicilik projesini hayata geçirdi. Dünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2.5 TL, 251-300 kilogram olanlara 3.5 TL, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 TL olacak. Projeyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken veya geç kesim primi de verilebilecek. ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecekler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Verim odaklı hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini daha da güçlendirmek amacıyla Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.