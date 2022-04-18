SPK’da başkanlık Gönül’e emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi. Başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ömer Gönül, 2014 yılından bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 1973 yılında Ankara'da doğan Gönül, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde, yüksek lisansını ise Atılım Üniversitesi'nde tamamladı. Gönül, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."