SPK’dan borsayı bozan JP Morgan’a ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler nedeniyle JP Morgan'a piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 32.7 milyon lira ceza kesti. Kurul, cezaya gerekçe olarak Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerini gösterdi.Tebliğin JP Morgan'a kesilen cezanın sebebi olan bentleri arasında, "Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi, farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi, açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması, gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmesi, fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması" gibi maddeler var.