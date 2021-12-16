Spor teknolojisi girişimlerine Fener’den destek

YAPAY zekâ, yapay öğrenme, nesnelerin interneti, büyük veri gibi derin teknoloji girişimleri spor kulüplerinin sahip olduğu milyonlarca takipçiyi, veri zenginliğini değerlendirmesini sağlayacak yetenekleri hayata geçiriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü
, 1907 Fenerbahçe Derneği
ve HYPE Sports Innovation iş birliğinde hayata geçen 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı' Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
PİLOT UYGULAMA ŞANSI
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan
, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya
ve online olarak HYPE Sports Innovation COO'su Zvika Popper'ın katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise milli basketbolcu Sinan Güler
üstlendi. Etkinlikte Uniqqene'ten Yasemin Ük, ReSpo Vision'dan Mateusz Dluzniwski ve MixZone'dan Nadav Sofer ilk üçe girdi. 10 adet yerli ve yabancı startup'ın değerlendirildiği 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı'nı Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti. İlk 3'e giren projelere, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından pilot uygulamaya şansı sunulacak.
POTANSİYEL KEŞFİ
Etkinlikte sahne alan en farklı girişimlerden biri olan Uniqgene, hangi spora yatkın olduğunuzu belirlemek için genetik testler gerçekleştiriyor. Bireylerin hangi spor alanında potansiyeli olduğu belirlemek adına testler yapan girişimin kitini web sitesi üzerinden sipariş veriyorsunuz. Kullanımı oldukça kitleri geliştiren Uniqgene, test kitlerinin sonucunu kargoluyorsunuz ve bir süre sonra size özel hazırlanmış raporunuz elinize ulaştırılıyor.