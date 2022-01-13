Sporda 2 milyar $’lık pazarı NFT’ler oluşturacak

Deloıtte'un
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, Türkçe karşılığı 'değiştirilemez para-çip' olan NFT (non-fungible token) çılgınlığının, spor dünyasını da etkisi altına alacağını gösteriyor. NFT'ler, pandemi döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için önemli bir gelir kanalı yaratacak. Deloitte'un tahminlerine göre 2022'de dünya genelinde 4-5 milyon taraftar, spor içerikli NFT'lere sahip olacak. Spor dünyasıyla alakalı NFT'lerin satışından elde edilecek rakamın, 2022'de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
YENİ BİR AÇILIM SUNACAK
Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy
, pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşümün bir uzantısı olan NFT'lerin, yakın gelecekte gündelik hayatın bir parçası haline geleceğini söyledi. Dinçsoy, "Öngörülerimize göre 2022 yılı, NFT'lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı, taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye'de başta Galatasaray
, Fenerbahçe
, Trabzonspor
, Karşıyaka
, Eskişehispor
, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40'a yakın futbol ve spor kulübü yakın zamanda taraftar token'leri piyasaya sürdü" dedi.
OYUNCU KARTLARI VE ÖZEL KLİPLER BİLE NFT
2022'de NFT'lerin spor alanında üretilecek en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri, oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT'de kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak. Dünyanın en büyük futbol NFT platformunun 2021 yılının ilk 9 ayındaki satışlarının toplamı 128 milyon dolara ulaşmıştı. NFT'ler, taraftarlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli bir fırsat sunacak.