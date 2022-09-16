SSB Başkanı Demir: Dünyanın ilgisini, milletimizin takdirini kazanan şirketlerimizin hepsi bizimdir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir gazeteye verdiği demeçte ASELSAN ile ilgili iddialarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. SSB Başkanı Demir paylaşımında, "Savunma sanayii milli bir meseledir, günlük hesaplara malzeme edilmemelidir. Dünyanın ilgisini, milletimizin takdirini kazanan şirketlerimizin hepsi bizimdir. Samimi olarak bu başarılara katkıda bulunacak her türlü öneri ve katkı değerlidir. Bunun dışında art niyetli sinsi saldırılar kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu savunma sanayiinde yerli ve milli teknoloji hedeflerine doğru yürürken, şirketlerimiz mügalataya aldırmadan ürünleri ile konuşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.