Stevie Awards’tan Rönesans’a iki ödül

'STEVIE-International Business Awards'ta İzmir depreminden etkilenen çocuklar için hayata geçirdiği 'Duygu Paylaşım Evi' ile 'Gümüş Stevie' ödülünü kazanan Rönesans Holding
, 'Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Çevre' kategorisinde, 2015'ten bu yana üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla yürüttüğü 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' projesi ile de 'Bronz Stevie' ödülünün sahibi oldu. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp
, "Rönesans Holding olarak, bundan sonra da çocuk ve gençlerimizi desteklemeye, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.