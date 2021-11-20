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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Stevie Awards’tan Rönesans’a iki ödül

Stevie Awards’tan Rönesans’a iki ödül
'STEVIE-International Business Awards'ta İzmir depreminden etkilenen çocuklar için hayata geçirdiği 'Duygu Paylaşım Evi' ile 'Gümüş Stevie' ödülünü kazanan Rönesans Holding, 'Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Çevre' kategorisinde, 2015'ten bu yana üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla yürüttüğü 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' projesi ile de 'Bronz Stevie' ödülünün sahibi oldu. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Rönesans Holding olarak, bundan sonra da çocuk ve gençlerimizi desteklemeye, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Stevie Awards’tan Rönesans’a iki ödül
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