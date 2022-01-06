Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar ceza geliyor

TBMM Genel Kurulu
, piyasaları ve fiyatları speküle etmek isteyen stokçulara göz açtırmayacak yasayı kabul etti. Rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek. Yasada şu değişiklikler var:
STOKÇULUĞA AĞIR CEZA:
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Bu suç için 50 bin ila 500 bin lira arasında olan para cezası 100 bin ila 2 milyon lira arasına yükseltildi.
LPG DEPOLAMA:
Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG
depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.
LİSANS VERİLMEYECEK: Kaçakçılık Yasası
kapsamında haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar elektrik ve LPG yasaları kapsamında lisans verilmeyecek.
KATKI PAYI:
30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.
TOBB'UN AİDAT BORÇLARI: TOBB
üyelerinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklarında 31 Aralık 2023'e kadar icra ve iflas takipleri duracak.