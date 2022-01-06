Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar ceza geliyor
Giriş Tarihi: 7.1.2022

Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar ceza geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar ceza geliyor
TBMM Genel Kurulu, piyasaları ve fiyatları speküle etmek isteyen stokçulara göz açtırmayacak yasayı kabul etti. Rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek. Yasada şu değişiklikler var:
STOKÇULUĞA AĞIR CEZA: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Bu suç için 50 bin ila 500 bin lira arasında olan para cezası 100 bin ila 2 milyon lira arasına yükseltildi.
LPG DEPOLAMA: Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.
LİSANS VERİLMEYECEK: Kaçakçılık Yasası kapsamında haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar elektrik ve LPG yasaları kapsamında lisans verilmeyecek.
KATKI PAYI: 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.
TOBB'UN AİDAT BORÇLARI: TOBB üyelerinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklarında 31 Aralık 2023'e kadar icra ve iflas takipleri duracak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar ceza geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA