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Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:42

Stopaj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Stopaj Vergisi Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Hesaplanır?

Stopaj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Stopaj Vergisi Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Hesaplanır?

Stopaj, adına ekonomi haberlerinde ve gazetelerin ekonomi sayfalarında sıklıkla denk gelinen bir iktisadi terimdir. Çoğu kişinin hayatının bir kesiminde denk geleceği bu terim, özellikle çalışma hayatında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz argümanlar hakkında bilgi sahibi olmak, kuşkusuz genel kültürümüzü geliştirmeye fayda sağlamaktadır. Peki, stopaj nedir? Stopaj vergisi nedir? Ekonomi terimi olarak stopaj ne anlama gelir? Bu soruların yanıtlarını ve stopaj vergisi ile alakalı detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Vergi dairelerinde kulağımıza sıklıkla gelen stopaj kelimesinin ne anlama geldiği ve ne tür bir vergiyi kapsadığı çoğu kişinin merak konusudur. Özellikle herhangi bir gelir gider düzeni olan bireylerin bu konu hakkında detaylı bilgileri net bir şekilde öğrenmesi oldukça önemlidir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için 'Stopaj vergisi nedir?, Stopaj vergisi nasıl hesaplanır?, Stopaj ne demek?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte detaylı bilgiler...

Stopaj Nedir?

Stopaj kelimesi Fransızca kökenli dilimize sonradan girmiş bir kelimedir. Kelime anlamı ise "ön kesinti/ödeme"dir.

Devlet kurumlarının ve ülkeye yapılan hizmetin aksamadan işleyişine devam etmesi için, devletlerin düzenli olarak çeşitli gelirlerden farklı tutarlarda aldığı ödemelere 'vergi' ismi verilir. Normal vergi ödemeleri gelir sahibi kişilerin beyan vermesi ve o beyandaki gelire göre belirlenen vergi tutarının alınması ile gerçekleşir. Bazı durumlarda gelir beyan edilmeden yani bildirilmeden kesinti yapılır, gelir daha sahibine geçmeden içinden vergi kesintisi yapılır. Bu duruma 'stopaj kesintisi' denir.

Örneğin, bir işyeri sahibi çalışanına maaş ödemesi yaparken stopaj kesintisi yapabilir, çünkü zaten çalışan işçi maaşından kesinti yapılmasa bile gelirinin bir kısmını 'gelir vergisi' olarak vergi dairesine yaptırmakla yükümlüdür. İşveren maaşı işçiye vermeden içinden stopaj kesintisi yapıp bu miktarı işçisi adına vergi dairesine yatırabilir, bu durumda işçinin maaşından kesilen kısım stopaj vergisi olmaktadır. Hangi gelir türlerinin stopaj vergisine tabi olduğu yasalarla belirlenmiştir.

İşveren stopaj kesintisi yapmasa dahi işçinin gelir vergisi adı altında gelirinin bir kısmını vergi dairesine ödemesi gerekir. Stopaj kesintisi yapılırsa, gelir henüz çalışanın eline geçmeden, işveren vergi kesintisini yapar ve çalışan adına vergi dairesine yatırır. Bu sayede çalışanın tekrar vergi ödemekle uğraşmasına gerek kalmaz. Hangi gelirlerin stopaj vergisine tabi tutulduğu kanunlarla belirlenmiştir. Bu gelir türlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Çalışana/işçiye yapılan maaş ödemeleri
  • Serbest meslek ödemeleri
  • Kira ödemeleri
  • Kâr payları
  • Mevduat faizleri

Kira Stopajı Nedir?

Kiraya verilmiş bir iş yerinin brüt kira bedelinden yapılan belirli kesintiye 'kira stopajı' denir. Kira geliri mülk sahibine ulaşmadan evvel iş yeri kiracısı tarafından kesinti yapılarak vergi dairesine ödemesi ile yapılır. Mülk sahibinin kira stopaj vergisi konusunda bir sorumluluğu yoktur, bu verginin ödeme sorumluluğu iş yerinin kiracısına aittir. Kira stopaj vergisi bedeli, brüt kira bedelinin yüzde 20'sinden oluşur.

Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Stopaj hesaplama işlemleri, her senenin güncel vergi dilimi oranları ve brüt gelir baz alınarak yapılmaktadır.

Kira stopaj vergisi hesaplaması, brüt kira bedelinin yüzde 20'si ya da 5'te 1'i olacak şekilde yapılırken, ücret stopaj vergisi ücret bedelinden SGK kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar baz alınır. Ücret stopaj vergisi tutarları en düşük gelirden en yüksek gelir oranlarına göre değişkenlik göstermektedir.

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Stopaj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Stopaj Vergisi Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Hesaplanır?
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