Stratejik ürün haline gelen tahıla büyük destek

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, muhalefetin her fırsatta propaganda aracı olarak kullandığı gübre konusundaki gerçekleri anlattı. Kirişçi, "Gübre fiyatlarından çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için destek yüzde 100 artırıldı. Stratejik ürün haline gelen hububata ilişkin destekler ise yüzde 127'yi buldu" dedi. Milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan Kirişçi, "Gübre fiyatları karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için gübre destekleri 2022'de yüzde 100 artmıştır" diye konuştu. Dünya ve Türkiye için strateji ürün haline gelen buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat üretimi yapan çiftçilere ise mevcut desteklerin gündeme getirildiğini vurgulayan Kirişçi, şöyle devam etti: "Hububatta çiftçilerimize tüm desteklere ilave olarak ek girdi desteği olarak dekarda 50 lira daha ek ödeme yapılacaktır. Hububata mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek girdi desteği ile dekara 116 lira ödenecektir. Böylece geçen yıla göre desteklerde yüzde 127 artış sağlandı." Türkiye'de üretilen organik gübre kullanımının artırılması için 2019 yılından beri çalıştıklarına dikkat çeken Kirişçi, bunun, 2019 yılına göre yüzde 186 artışla 666 bin tona çıktığını belirtti.