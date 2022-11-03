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Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:39

Su ürünlerinde hedef 500 bin ton ihracat

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Su ürünlerinde hedef 500 bin ton ihracat

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, geçen yıl 471 bin tona ulaşan su ürünleri ihracatının bu yıl sonunda 500 bin tona çıkmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından İzmir Ticaret Odası'nda "Sektör Buluşması" düzenlendi.

Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin de katıldığı etkinlikte, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründeki ihracat performansı hakkında gazetecilere bilgi verildi.

Kızıltan, yaptığı konuşmada, su ürünleri ve hayvansal ürünlerde 1 yıllık ihracat rakamlarında 4 milyar dolar sınırının geçildiğini, su ürünlerinin ise 1,6 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Sektörde dünyanın en modern ve entegre tesislerinin Türkiye'de üretime geçtiğine işaret eden Kızıltan, şunları kaydetti:

"Su ürünleri ihracatı 2000'li yıllarda 79 bin ton iken 2021 yılında 471 bin tona geldi. Hedefimiz 500 bin tona ulaşmak. Ülkeye kazandırdığımız döviz miktarı ise 2021'de 1,4 milyar dolara ulaşırken bu yıl Ocak-Ekim döneminde 1 milyar 322 milyon dolara ulaştı. 10 aylık su ürünleri ihracatımızda Rusya, İtalya ve Birleşik Krallık öne çıkıyor. Hava kargoda kapasite ne kadar geliştirilse ABD'ye ürünlerimizi o kadar satarız. Kargo uçaklarının sayısı artmalı. Yeni uçaklar filoya katıldığında ihracatımız da artacak."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Girit ise su ürünleri sektörünü uluslararası arenada daha iyi anlatmak için bir tanıtım filmi hazırladıklarını, Los Angeles'ta bir üniversite ile Turkish Cuisine Master programı oluşturduklarını anlattı.

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