Sürdürülebilir kalkınma için üzerimize düşeni yapacağız

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne doğru ilerlerken, banka dışı finans sektörü olarak ikinci yüz yıla damgasını vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirme kararlılığıyla, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Ballı, "Türkiye'nin büyüme hedeflerine giden yolda üretim ve ihracatın öneminin; bu yönde de reel sektörün finansmana erişiminin çok daha kritik hale geldiğini değerlendiriyoruz. Çözüm odaklı yaklaşımlarımızla, ekonominin çarklarının dönmesine itici güç sağlarken; bu sayede başta KOBİ'lerimiz olmak üzere her ölçekte istihdamın korunmasına da katkı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Dünyada 2023 yılı enflasyonla mücadelenin devam ettiği bir yıl olacak. Döviz kurunda dengelenme sağlandı. Baz etkisiyle enflasyonun gerilemeye devam etmesini bekliyorum" dedi.Birliğin çatısı altında temsil edilen finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak, 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Ballı, "Güçlü bir sinerji ve ortak akılla, bugünden geleceğe yatırım yapıyoruz. Sektörlerimizin özellikle dijitalleşme yönünde son birkaç yılda attığı güçlü adımların, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerine kattığı değerle gururlanıyor; önümüzdeki dönemde yenilikçi girişimlerimize çok daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.Ballı'nın verdiği bilgiye göre, finansal kiralama şirketleri tarafında; başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin canlılığını koruyacağı öngörülüyor. Ballı, "Faktoring tarafında ise makro ihtiyati tedbirlerle uyum içinde KOBİ'lerimizin finansmana erişimine ve ihracatçılara destek olmaya devam edeceğiz. KOBİ'lerimizin hızlı ve güvenli bir dijital ortamda uygun maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak amacı ile Birliğimiz bünyesinde oluşturulan en önemli projelerden biri Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS)'dir" açıklamasında bulundu.Ballı, finansman şirketleri ile ilgili olarak, "Faaliyet izinlerini alarak sektörümüze katılan ve Şimdi Al Sonra Öde (Buy Now Pay Later) gibi ödeme trendlerinde finansman sağlayan şirketlerimiz göz önüne alındığında ülkemizde bu alanda artan bir rekabet görmekten mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.Ballı, 2023 yılı ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Çatımız altındaki 119 üye şirketimizle her daim ülkemizin ve insanımızın hizmetinde olmayı; bize her nerede ihtiyaç duyuluyorsa, çözümlerimiz ile orada bulunmayı sürdüreceğiz. Pandemi ile birlikte dijital dönüşüm hemen hemen her sektörde hayatımıza girdi. Türk finans sektöründe de dijital dönüşüm dünyada olduğu gibi hız kazandı. Değişen müşteri beklentileri, sektör dinamikleri bankaları daha hızlı, mükemmeliyetçi ve güvenli arayışlara yönlendirdi. Biliyoruz ki; finansman hizmetlerimizle tüm Türkiye'ye erişebilmenin ve sektörlerimizde büyümenin yolu, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilmekten geçmektedir. Çağın gereklerine uygun olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyip, Türkiye'ye uygun ve özgün modeller geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Toplam finans sistemi içindeki payımızın gelişmiş ekonomilerdeki oranlara yaklaşması yönünde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ekonomi yönetimimizce değerlendirilerek; önümüzün açılacağına yürekten inanıyoruz. Bu sayede, güçlü temeller üzerinde yükselen bankacılık sistemimizin taşıdığı yükü daha fazla paylaşarak; barındırdığımız yüksek potansiyeli reel ekonomiye daha çok aktarma şansı bulacağımızı düşünüyoruz."Ballı, tasarruf finansman şirketlerinin ürün çeşitliliğinin artırılması ve devlet katkılı konut hesabı gibi projelerin hayata geçirilmesiyle tasarruf imkânlarının artacağını ifade ederek, "Elektrik dağıtım şirketleri gibi lisanslı kuruluşların alacaklarının da ihale ile devrin sektörün hizmet ağını genişletecektir" dedi.