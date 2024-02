Sürdürülebilirliğe tam destek

00'den fazla ülkede, 200'ün üzerinde markası ile insanları tüm gün tüketebilecekleri ürünlerle buluşturan Coca-Cola, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırıyor. Türkiye'de 60 yıldır faaliyette bulunan Coca-Cola, şişeleyici ortağı Anadolu Grubu şirketi Coca-Cola İçecek (CCI) ile birlikte, daha iyi bir ortak gelecek yaratma hedefiyle sosyal sorumluluk projelerine odaklanıyor. Katma değer yaratacak çalışmalar için kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelen Coca-Cola, bu iş birlikleri ile yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve kendi içerisinde sürdürülebilir çok sayıda uzun soluklu projeye imza atıyor.Coca-Cola Sistemi 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin ardından zaman kaybetmeden bölgeye yardıma koştu. Ülkemizi derinden etkileyen depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine yönelik destek çalışmaları hızla başlatıldı. Coca-Cola Sistemi tarafından yürütülen yeni ve devam eden projeler, bölgeye destek sağlama bakış açısı doğrultusunda geliştirildi, kapsayıcılığı artırıldı. Deprem bölgesinde başlatılan "Yeniden Yaşam Projeleri" kapsamında hayata geçirilen "Konteyner Satış Noktaları Desteği" ile Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği iş birliğinde, depremden en çok etkilenen 4 ilde, işyerleri yıkılan esnafa destek amacıyla konteyner dükkânlar hibe olarak sunuldu.Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) Kahramanmaraş ve Hatay'da hayata geçirdiği kadın ve çocuk dayanışma merkezlerine bisiklet hediye edildi. KEDV ve Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile Kahramanmaraş'taki konteyner kentte, gönüllü kadınlar 'bisiklet elçisi' olmak için eğitim aldı. Bu kapsamda kadın ve çocuklara pratik, teorik ve mekanik bisiklet becerileri kazandırıldı. Coca-Cola Sistemi, depremin etkileriyle mücadele kapsamında, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.Coca-Cola Türkiye, çok uluslu bir şirket olan şişeleme ortağı Coca-Cola İçecek ile birlikte yerel toplulukları ve özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif bir şekilde var olmasını destekliyor. 2015 yılında Coca-Cola Vakfı'nın finansal desteği ile Kız Kardeşim Projesi'ni başlatan Coca- Cola, Türkiye genelinde kesintisiz uyguladığı projede 9. yılına girdi. Kız Kardeşim Projesinin kapsamı ise her yıl genişletiliyor. Kız Kardeşim Projesi, 2023 yılı itibarıyla yeni dönemine başladı. Coca-Cola Vakfı'nın finansal desteği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ortaklığında gerçekleşen proje; 18-25 yaş arası genç kadınları, hayalini kurdukları işe ulaşmaları, birbirlerinden ilham almaları, başarılı bir kariyer için ihtiyaçlarını tespit etmeleri konusunda destekliyor.2023 yılında proje kapsamındaki "Kız Kardeşim Burs Programı", "Kız Kardeşim Güçlenme Programı" ve "Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı" ile genç kadınlara çeşitli alanlarda destek olundu. Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde ilerleyen Kız Kardeşim Burs programı kapsamında, ilk olarak deprem bölgesinden genç kadınlara eğitim bursu sağlandı. Mentor programları ile genç kadınların mesleki ve kişisel gelişimleri iş hayatında ilerlemiş profesyoneller tarafından desteklenirken, Davranış Bilimleri Enstitüsü ile geliştirilen "Keşfet Kendini" programı ile genç kadınlara dayanıklılık ve kişilik envanteri testleri ücretsiz olarak sunuldu. Gücüm Kız Kardeşimden Seminerleri ile ilham verici sohbetler düzenlendi. Ayrıca Ahbap Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldızlar Karması Programı ile spor, sanat ve toplumsal fayda alanlarında başarılı genç kadınlara başarılarını daha da ileriye taşımaları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kız kardeşlerine ilham kaynağı olmaları için maddi ve ayni destekler sağlanıyor.Sürdürülebilirlik Taahhütleri doğrultusunda, CCI'ın fabrikalarını %100 yenilenebilir enerji ile çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek üzere yatırımlar devam ediyor. Bu hedefle CCI'ın Köyceğiz ve Isparta fabrikalarında güneş enerji santrali kuruldu. Santralin devreye alınmasıyla Isparta fabrikası, tüketiminin %36'sını kendi ürettiği elektriği kullanarak karşılamaya başladı. Devreye alınan güneş enerjisi santralleri ile elektrik tüketiminin Köyceğiz fabrikasında %25'i, Çorlu fabrikasına kurulan olan rüzgâr türbini ile %35'i yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılanıyor. Pakistan'da Haripur fabrikası tüketiminin %14'ü ve Multan fabrikasının tüketiminin %12'si kurulan güneş enerjisi santrallerinden elde ediyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü onuruna hayata geçirilen Coca-Cola İçecek Türkiye'nin "Gururlu Yüzler" programı ile ise karşılıksız burs, eğitim, mentorluk, staj ve işe alımda öncelik imkanı destekleniyor. 2022 yılında açıklanan 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri'ne de hizmet eden program, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Coca- Cola Türkiye Kız Kardeşim Projesi ve Anadolu Vakfı, YenidenBiz Derneği iş birliğinde yürütülüyor. Gururlu Yüzler; meslek lisesi öğrencilerine yönelik burs ve staj, Anadolu Vakfı bursiyerleri için mentorluk, staj ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra, kadınlara yönelik forklift operatörü eğitimi ile CCI satış ve dijital teknoloji departmanlarına yönelik istihdam, eğitim ve mentorluk gibi farklı uygulamalardan oluşuyor.oca-Cola, üretimdeki en önemli girdilerinden biri olan su konusunda, suyun doğaya geri kazanımı için uzun soluklu projeler üretiyor. 2030 yılı taahhütleri çerçevesinde, içeceklerinde kullandığı suyu doğaya ve topluma geri kazandırmayı hedefliyor. Suyun geri dönüşümünü sağlamayı, toprağı korumayı ve verimi artırmayı amaçlayan 'Gece Sulaması' ve 'Geleceğin Tarımı' projeleri kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu projeler çerçevesinde tarımsal teknolojiler ve dijital izleme yöntemleri ile toprağın su tutma kapasitesi takip edilirken, çiftçilerle tarımda verimli su kullanım teknikleri konusunda bilgi paylaşımı da yapılıyor. Doğa Koruma Merkezi, Harran Üniversitesi ve Cullap Sulama Birliği Yönetimi ve birliğe bağlı çiftçiler ile iş birliği içinde 2014'te başlatılan Harran Ovası Gece Sulaması Projesi su konusundaki ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor. Geleceğin Tarımı Projesi'nde, ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için bu ekosistemlerin sağladığı hizmetler ve maruz kaldıkları riskler haritalanıyor. Proje, gece sulamasının ürün verimini artırırken su kullanımını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Coca-Cola Vakfı ve Coca- Cola İçecek'in fon desteğiyle, DOKTAR sosyal girişimi ortaklığında 2023'te Bursa'da başlatılan suyun doğaya geri kazanımı projesi kapsamında da akıllı sulama, yenileyici tarım ve yağmur suyu hasadı gibi tekniklerle su tasarrufu sağlanırken, çiftçilere kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri veriliyor.Coca-Cola, 2030'a kadar, sistemin dünya genelinde sattığı her şişe veya kutu için, bir şişe veya kutuyu geri kazanarak yeniden kullanımını amaçlıyor. Sektör genelinde ambalaj atıklarının toplanmasını da destekleyen Coca-Cola, ambalaj atıkları ve denize atılan çöpler gibi sorunların çözümüne yardımcı olmak için proje ve programlara devam ediyor. Daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme veya bitki bazlı ambalaj maddeleri geliştirmeyi veya her kaptaki plastik miktarını azaltmayı amaçlayan Coca- Cola, 2030'a kadar sistem genelinde şişelerini yüzde 50 oranında geri kazanılmış malzeme ile üretmeyi planlıyor.