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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Sürdürülebilirliğin yol haritası çiziliyor

Sürdürülebilirliğin yol haritası çiziliyor
Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Inbusiness Dergisi tarafından, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP27'de alınan kararların ve Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirliğin yol haritasının masaya yatırılacağı "Sürdürülebilir Yüzyıl Webinarı" düzenlenecek. Webinar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Dışişleri Bakanlığı Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Adnan Altay Örs'ün katılımlarıyla bugün saat 10:50'de başlayacak. Inbusiness Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayacak Webinar'da UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portfolyo Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Adnan Altay Örs konuşacak.
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Sürdürülebilirliğin yol haritası çiziliyor
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