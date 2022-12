Sürdürülebilirliğin yol haritası, Sürdürülebilir Yeni Yüzyıl Webinarı’nda masaya yatırılacak

Webinar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Dışişleri Bakanlığı Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Adnan Altay Örs'ün katılımlarıyla 20 Aralık Salı günü saat 10:50'de başlayacak. Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlikte "COP27 ve Ötesi" ve "İklim Aktivistleri Anlatıyor" başlıklarıyla iki panel düzenlenecek.

Inbusiness Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayacak olan Inbusiness Sürdürülebilir Yeni Yüzyıl Webinarı'nın birinci özel oturumunda UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portfolyo Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, ikinci özel oturumunda Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Adnan Altay Örs yer alacak.

AÇILIŞ KONUŞMASINI PROF. DR. MEHMET EMİN BİRPINAR YAPACAK

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın açılış konuşmasının ardından başlayacak olan "COP27 ve Ötesi" başlıklı panele Araştırmacı - Akademisyen Dr. Duygu Erten, OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak, Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi Müdürü Erhan Çalışkan, SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay ve TSKB Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi Can Hakyemez konuşmacı olarak katılacaklar. Panelin moderatörlüğünü BÜYEM KSS Danışmanı & Awen For Us Kurucusu Dr. Aylin Löle yapacak.

Webinarın ikinci paneli ise Inbusiness Dijital Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı moderatörlüğünde "İklim Aktivistleri Anlatıyor" başlığında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Elçisi Tuncay Mehmet Tümer, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Öğrenci Topluluğu Eş Koordinatörü Ecem Ocüşler ve İklim Gönüllüsü Zeynep Ebrar Aras katılımlarıyla gerçekleşecek.