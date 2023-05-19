Süreli çalışana da kıdem hakkı

Esnek çalışmanın en yaygın modellerinden kısmi süreli, part-time çalışanların kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin hakkı, hafta tatili İş Kanunu'na giriyor. Yargıtay, çalışma hayatında belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kıdem tazminatına ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Yüksek yargı, kıdem tazminatına hak kazanma yönünden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile belirli iş sözleşmesi arasında herhangi bir fark olmadığına karar verdi. Bu karar, belirli süreli çalışanların kıdem tazminatı hakkını hukuken de korumaya aldı. Belirli iş sözleşmesinin sürenin sonunda yenilenmeyeceğinin işveren tarafından bildirilmesi durumunda da işçinin kıdem tazminat hakkı bulunuyor.Yargıtay 9. ve 22. hukuk daireleri içtihat, görüş farklarının giderilmesi sonuç bildirisinde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacağına ilişkin durumlar açıklığa kavuşturuldu. Sözleşmenin süresinden önce "haklı fesih, emeklilik, işverenin haksız feshi" gibi nedenlerle sona ermesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Süreli sözleşmesinin süre sonunda işveren tarafından yenilenmemesi durumunda çalışanın kıdem hakkı bulunuyor. İşçinin sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmesi durumunda ise kıdem talep edilemiyor. Evlilik (kadın için) emeklilik, askerlik gibi nedenlerle sözleşme sona erdiğinde belirli süreli sözleşme bile olsa kıdem hakkı doğuyor. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de özel okul işverenlerinin sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlere kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.BELİRLİ süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin bir yıllık süreyi doldurmaları halinde yıllık izin hakları doğuyor. Eğer belirli süreli sözleşme zincirleme yapılıyorsa işyerinde birinci yılını dolduran işçi yıllık ücretli izne hak kazanıyor. Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğinde ve yenilenmediğinde işçi diğer yasal koşulları yerine getiriyorsa işsizlik ödeneği alabiliyor.