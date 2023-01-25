Surlar içinde yapılan tek Millet Bahçesi’nin 1.etabı tamamlanıyor

İSTANBUL SURLARININ İÇİNDE KALAN İLK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Koruma bandı içerisinde kalan bölgenin 100 yıldır iskansız yapılar ve gecekondularla sağlıksız bir yapılaşma içerisine girdiğini belirten Turan, koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabının Topkapı-Mevlanakapı, ikinci etabının ise Mevlanakapı-Silivrikapı arasında olduğunu belirterek, ihale çalışmalarının ardından projeye başladıklarını bildirdi.

Tarihi surların dokusunu ortaya çıkaran ve koruyan projenin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı yayınlarda da yer bulduğunu ifade eden Turan, "Türkiye'de birçok millet bahçesi yapılıyor ancak bu kapsamda yani yanında tarihi belki 1500 yılı bulan bir surun içerisinde kalan İstanbul'un ilk millet bahçesi olacaktır." diye konuştu.

Projenin paydaşı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür eden Turan, her iki kurumun dönüşümün sağlanması için maddi manevi destek verdiğini söyledi.

Fatih'teki yeşil alan miktarından, rekor düzeyde artışın yaşanacağı adımları attıklarını vurgulayan Başkan Ergün, "Temelde, ilçemizdeki yeşil alan oranıyla, park, çocuk parkı gibi kamusal alanların artırılmasını, bir tarih ve kültür merkezi olan ilçemizin niteliksiz yapılardan arındırılmasını amaçladık. Gerçekten de 3 yılın sonunda, ilçemizdeki yeşil alan miktarında, rekor düzeyde artışın yaşanacağı adımları atmış bulunuyoruz."