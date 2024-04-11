Suudi Arabistan ve Katar’la işbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini ifade etti. Onay süreçleri sonuçlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile gelecek döneme ilişkin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini değerlendirdiklerini bildiren Bakan Bolat, görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurguladı. Bolat, şunları kaydetti: "Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. İki ülke işbirliğinin bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır."Bakan Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Bolat, şunları kaydetti: "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir."