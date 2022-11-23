Suudi Arabistan’dan Merkez Bankası’na 5 milyar $

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini doğrulayarak mevduatın aktarılması ve vadesine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı bilgisini verdi. Bakanlık yetkilileri, "Önümüzdeki süreçte bunun devamı da gelecektir. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Bir sonraki adımda bu tutar kadar swap anlaşması bekliyoruz" dedi.Öte yandan Merkez Bankası'nın Azerbaycan Devlet Petrol Fonu da Merkez Bankası'nda 1 milyar euro tutarında mevduat hesabı açarak vadesini Ocak 2023'e uzattı. Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası rezervinin bu ayın sonuna kadar 130 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye buna yabancı değil. Bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman da haziranda Ankara'yı ziyaret etmişti.