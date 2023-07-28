Suudi Arabistan’ın fütüristik şehri Neom’a Türk damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. İnşaat başta olmak üzere Türk firmaları, Suudi Arabistan'ın bilim-kurgu filmlerini aratmayan ve 500 milyar dolar harcayacağı fütüristtik şehri Neom'un yapımında aktif rol alacak.

KÖRFEZDEN ÖNCE YATIRIM GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu yaptı. Bu ziyaretlerin Türkiye'ye yapılacak yatırımlar açısından ne kadar önemli olduğuna ilişkin sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Körfez ülkelerinden önce yatırım, daha sonraki dönemde ise fon girişleri bekleniyor.

BAE İLE ENERJİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Bunun detayları da ortaya çıktı. BAE, özellikle enerji alanında büyük yatırımlar yapacak. Güneş, rüzgar, HES gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacak.

SAVUNMA SANAYİ

Suudi Arabistan, Türkiye'ye yapacağı yatırımlar ile ilgili kapsamlı bir paket hazırlıyor. Suudların özellikle savunma sanayi yatırımları ilgilendikleri öğrenildi. B Bu arada, Erdoğan'ın gezisi sırasında Suudi Arabistan, Baykar ile TİHA'ların satışı konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

NEOM'A TÜRK DAMGASI

Suudi Arabistan, Dubai ve Katar'a alternatif bir şehir kurulması için düğmeye basmıştı. Bunun için 500 milyar dolarlık kaynak da ayrıldı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisi sırasında aynı zamanda çevreci bir konseptle yapılan şehrin kuruluşunda inşaat firmaları başta olmak üzere Türk firmalarının da önemli bir rol üstlenmesi gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firması Neom'un yapımında aktif yer alacak.

TÜRK TAKIMLARI

Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Türkiye'de futbol takımı almak istediği de bildirildi. Körfez sermayesin öncelikli olarak Trabzonspor'a talip olduğu ancak başta takımlar ile de temasa geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Türk takımlarına yönelik bu ilginin ise Körfez ülkelerinin Avrupa kupalarına katılma hayali oluşturuyor. Kendi ülkeleri Avrupa kupalarında top koşturamadığı için bu hayallerini Türk takımlarına yatırım yaparak gerçekleştirmek istiyor. Aynı zamanda alınacak takımlarla kendi ülkelerine bir altyapı oluşturma da istedikleri belirtiliyor.

BİLİM-KURGU ŞEHRİ NEOM

Suudi Arabistan'ın yapımını sürdürdüğü Neom şehri bilim-kurgu filmi sahnesi gibi olacak. Uçan taksiler ve robotların hizmet ettiği şehirde buzlar kullanılarak yapay yağmur yağdırılacak.

Projenin en görkemli ayağını ise 170 kilometre uzunluğunda ve 200 metre genişliğindeki ve 500 metre yüksekliğindeki yatay şehir The Line oluşturuyor. Kentsel yaşamda bir devrim olarak nitelendirilen proje arabalara veya yola ihtiyaç duymadan birbirine bağlanacak. Konut sakinlerinin hem doğaya hem de günlük ihtiyaçlarının tamamına beş dakikalık yürüme mesafesinde ulaşımı sağlanacak.

Neom'un bir diğer dikkat geçen projesiyse Oxagon adı verilen deniz üstünde yüzen bir sanayi bölgesi. 40 kilometre kare büyüklüğünde planlanan projenin dünyanın en büyük sanayi bölgesi olması bekleniyor.

İnşaatına başlanmış olan şehrin ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamının 2050 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.