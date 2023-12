Takside ‘UBER’ zam

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan taksiye 'UBER' zam geldi. Aplikasyon üzerinden hizmet veren yolcu taşıma uygulaması olan Uber, 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'de her bir yolculuk için müşterilerinden 20 TL ek ücret almaya başladı. Böylece 70 TL olan indi-bindi ücretine ek 20 TL ile birlikte, Uber üzerinden yapılan yolculuklarda en kısa mesafe 90 TL oldu. Bu ek tarifeye hem vatandaşlar hem de taksiciler büyük tepki gösterdi.Uygulamaya olan tepkilerini sosyal medyada dile getiren vatandaşlar, "Uber'in almış olduğu 20 TL kanuna aykırı bir uygulamadır. Bu uygulamaya göz yumanlar haraca göz yummuş olur" diyor. Bu uygulamanın durdurulmasını istiyorlar. Kimi de "'Sizi son kullanışım, size hizmet bedeli ödemektense taksiye ekstra ücret öderim, taksici kazansın', 'Sizin yere göğe sığdıramadığınız Uber şimdilerde taksiciden aldığı komisyon yetmezmiş gibi vatandaştan da haraç kesiyor'" diyerek tepkisini dile getiriyor.Taksiciler de ek tarife nedeniyle zor duruma düştüklerini, çağrılarının da yarı yarıya azaldığını belirtti. Bu uygulamayı kullanan bir taksici, Uber'e aldıkları her çağrı üzerinden komisyon ödediklerini belirterek, bir de 20 TL'lik hizmet bedelinin vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi. Taksici, "Bizden zaten ücret alınıyor. Vatandaştan da ekstra bir ücret alınmaya başlandı.Bunu bilmeyen müşteriler takside bizimle kavga ediyor. Bizle alakası olmayan bir konu yüzünden vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Başka bir taksici de, 20 TL ek ücret kararına vatandaşların tepki gösterdiğini ve buradan aldıkları çağrıların düşmeye başladığını kaydetti. Taksici, "Bu ek ücret 11 Aralık'ta başladı ancak vatandaşlar hemen durumu fark etmedi. Bu ücreti fark edenler de tepki olarak uygulamayı silip alternatif platformlara yönelmeye başladı.Özellikle son bir haftadır çağrılarım yarı yarıya azaldı" diye konuştu. Vatandaşların yaşadığı sorunları Uber'e ilettik. Şirket "Birçok şirket tarafından yaygın olarak kullanılan hizmet bedeli uygulaması Uber'in dünyada faaliyet gösterdiği başka şehirlerde de yürürlüktedir ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılmaktadır. İstanbul'da her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücrettir, mesafe veya süreye bakılmaksızın aynı kalmaktadır" yanıtını verdi.