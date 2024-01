Taksilere zam! ’Güncelleme’ mesaisi başladı

"GÜNCELLEME ÜCRETİ 2 BİN 950 LİRA; MAKSİMUM YARIM SAAT SÜRÜYOR"



Firma yetkilisi Servet Özdemir, "Güncellemeler dün akşam 20.00'den itibaren başladı, hala devam ediyoruz. Cuma akşamına kadar kademeli olarak çalışacağız. Şu an hala eski tarifeden çalışacak. İstanbullular Cuma akşamı eski tarifeden taksi kullanmaya devam edecek. Cumartesi'den itibaren yeni fiyatlardan çalışmaya başlayacaklar. Şu an tarifeler güncelleniyor ama kademeli olduğu için eski fiyatla çalışmaya devam ediyor. Akşam daha bir yoğunluk vardı, şu an bir sakinlik var iş durumuna göre bir an yoğunlaşıyor bir an durgunlaşıyor. Geldikleri zaman genelde taksicileri bekletmeden çıkartıyoruz. 2 bin 950 lira güncelleme bedeli. Genelde müsait olan gelip güncellemeyi yaptırıyor, son güne pek araç kalacağını sanmıyorum. Geçici mühür sistemine geçtik, 20 gün içerisinde yaptırabiliyor. O yüzden eskisi gibi taksiciler sıra mağduriyeti yaşamıyorlar. Maksimum yarım saat içinde çıkabilirler" diye konuştu.