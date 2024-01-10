Taksilere zam! ’Güncelleme’ mesaisi başladı

"MÜŞTERİDE AZALMA OLUR"



Taksi şoförü Şeyhmus Altınkaynak da, "Zamdan hiç memnun değilim, indi bindi 2 litre mazot yakıyoruz, nasıl memnun olacağız? Mazota zam gelmesin, bize de zam gelmesin. Yüzde 50 bekliyorduk. Bence 4-5 ay sonra zam olmalı. Müşteri azaldı, bir de 8+1'ler de çıktıktan sonra işimiz daha da azaldı" diye konuştu. Taksi şoförü Fuat Arslan da, "Güncellemeyi yaptırdım bitirdim, 5 dakikada halloldu, 3 bin liramızı aldılar. Cuma günü 24.00'den itibaren sistem otomatik olarak yeni tarifeye geçecek. Yeni tarife kesinlikle karşılamıyor. Bu arabada üç şoför çalışıyor. Arabanın sahibini boş verdik, 90 bin lira kazanmıyor. Bunun en az iki katı olmalıydı. Bizim müşteri bulmakta bir sıkıntımız yok, müşteri zaten çok ucuz olduğu için tercih ediyor. Eskiden insanlar ihtiyacı olduğu zaman günde 10-15 müşteriye giderdik, bundan çok para kazanıyorduk. 32 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.Taksi şoförü Cengiz Akyol da, "İnsanlar hep kendini düşünüyor. Bugün vatandaşın yerine de kendini koysan, bence normal, az değil. Müşteride azalma olur, insanların geçim derdi sıkıntısı büyük. Bugün taksiye herkes mecbur kalmadıkça binmiyor. Ekmeğimiz için mecbur mücadele edeceğiz. Bence zam ideal, ne fazla, ne az" dedi.