Taksim Camisi’nin yapım süreci kitaplaştırıldı

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözüyle basılan eser kamuoyunun istifadesine sunuldu.

BİK Yayınları'ndan çıkan eser, Taksim Topçu Kışlası Camisi'nden başlayarak bölgenin yıllara yayılan gelişimini ve siyasi tarihin önemli kesitlerini okuyucuyla buluşturuyor.

Taksim'e cami yapılması talebi kadar, bu talebe karşı çıkanların da sayfalara taşındığı kitapta uzun soluklu mücadele, gazete haberleri ve köşe yazıları üzerinden tüm yönleriyle anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, fethin sembolü Ayasofya'nın yeniden cami hüviyeti kazanmasını, basına yansıyan yönleriyle kitaplaştırdıklarını hatırlattı.

28 MAYIS 2021'DE İBADETE AÇILMIŞTI

Büyük ilgi gören ve emek verilen bu kitabın ardından Taksim Camisi'nin açılışına şahit olduklarını aktaran Erkılınç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Taksim Camii'ni, Ayasofya-i Kebir Camii'ne verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum' diyerek açılışını yaptığı cami, okurlarımızı yeniden selamlama arzusu doğurdu. Milletimizin 150 yıllık hayaline kavuşmasının sembolü olan Taksim Camii, tarihe not düşülmesi gereken önemli bir olay ve mücadele örneği olarak karşımızda duruyordu. Yayın ekibimizle bir araya geldik. Basından iktibaslarla bu süreci nasıl aktaracağımızı istişare ettik. Geniş çerçeveli ve titiz araştırmalarımızın sonunda kitabımız şekillendi ve nihayet kültür hayatımıza bir kaynak eser daha armağan etmiş olduk."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mayıs 2021'de ibadete açılan Taksim Camii'nin, 33 metre kubbe yüksekliği, 2 şerefesi, 4 bin kişilik ibadet alanı, kültür sanat merkezi, kütüphanesi ve aşevi bulunuyor.

Kitabın fiziki nüshalarına kütüphanelerden, PDF haline ise www.bik.gov.tr adresindeki yayınlar bölümünden erişilebiliyor.