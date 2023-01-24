Bakan Nebati duyurdu: Tam 100 sene sonra aynı yerinde!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın koordinesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 17-19 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek İktisat Kongresi'ni, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra, yine İzmir'de ve aynı yerinde gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Nebati, konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir ziyaretimiz kapsamında, İzmir Valimiz Sn. Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulunarak 1. İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra, yine İzmir'de ve aynı yerinde gerçekleştireceğimiz geniş katılımlı İktisat Kongresi kapsamında değerli basın mensuplarına bilgilendirmeler yaptık.

17-19 Şubat 2023 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacaktır.

Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak; Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, bir gelecek vizyonu ve iradesi ortaya konacaktır."