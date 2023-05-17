TARGİB ucuz gıdanın yolunu açacak

Tarımda istihdamın ve üretimin artması için kurulacak Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB), genç ve kadın çiftçilere yeni istihdam alanı oluştururken, tarımda bilinçli tarımı yaygınlaştıracak. Tarımın yüzyılına hazırlıkta 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak 200 bin kişiye istihdam kapısı sağlanacak. 5 yılda kurulacak sanayi bölgelerinde yılda ek olarak 5 milyon ton sebze üretilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için sözleşmeli üretimi hayata geçirecek. Ekilmeyen alanlar değerlendirilecek, hem üretici hem tüketici kazanacak. 3 milyon çiftçinin gelirini garanti altına alan yeni sistemle, bakanlık tarafından belirlenen ürünler üretilerek ihtiyaç fazlası üretimin israfı engellenecek. Kurulacak TARGİB'lerle genç çiftçi tarıma yönlendirilecek, istihdam oranı artırılacak. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle verimin artırılması ve çevreci bir üretim amaçlanıyor.