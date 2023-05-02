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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Tarihi bankanın satışına onay çıktı

Tarihi bankanın satışına onay çıktı
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) devrini uygun buldu. 1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı. Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.
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Tarihi bankanın satışına onay çıktı
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